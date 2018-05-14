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Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görevli eski askerlerin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaa verildi - Yargılanan 31 sanıktan 3'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüse yardım etme" ve "terör örgütüne üye olma", 10'unun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüse yardım etme", 7'sinin ise "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi

Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmalarda dinlenemeyen bazı tanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermesinin ardından, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu 7 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

İddia makamı mütalaasında, 31 sanıktan 3'üne "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüse yardım etme" ve "terör örgütüne üye olma", 10'una "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüse yardım etme", 7'sine "terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talebinde bulunurken, 11 sanığın ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlar ve sanıkların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma FETÖ/PDY Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı MAK Timleri

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