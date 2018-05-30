Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile taraf avukatlarının daha önce verilen mütalaaya karşı beyanları dinlendi.

Söz alan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Çağlayan Ç'nin avukatı Oğuz Evren Kılıç, "Ankara'da devam eden Akıncı Üssü davasının sonuçlanmasını bekleyip, 3. Ana Jet Üssü'nde görevli olan ve orada yargılanan askerlerin bu davaya dahil edilmesi gerekir. En azından bu davayı bir celse daha öteye atmalıyız." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Kılınç'a; "O zaman FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de iade edilmesinin sonuçlanmasını beklemek gerekir." diye karşılık verdi.

Sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kararın açıklanması için duruşmayı yarına erteledi.

