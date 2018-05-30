HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görevli eski askerlerin yargılandığı davaya devam edildi

Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile taraf avukatlarının daha önce verilen mütalaaya karşı beyanları dinlendi.

Söz alan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Çağlayan Ç'nin avukatı Oğuz Evren Kılıç, "Ankara'da devam eden Akıncı Üssü davasının sonuçlanmasını bekleyip, 3. Ana Jet Üssü'nde görevli olan ve orada yargılanan askerlerin bu davaya dahil edilmesi gerekir. En azından bu davayı bir celse daha öteye atmalıyız." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Kılınç'a; "O zaman FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de iade edilmesinin sonuçlanmasını beklemek gerekir." diye karşılık verdi.

Sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kararın açıklanması için duruşmayı yarına erteledi.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırımFatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım
Doğaya zarar vermekle eleştirilen jeotermal tesisinden açıklama: İddialar asılsızDoğaya zarar vermekle eleştirilen jeotermal tesisinden açıklama: İddialar asılsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY FETÖ'nün askeri yapılanması Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.