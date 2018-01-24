Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 180'i tutuklu 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları ile tanıklar katıldı.

Tanıklardan A.K, geçmişte örgüte ait bir dershanede kayıt memuru olarak çalıştığını belirtti.

Çalıştığı dönemde örgütle ilgisinin bulunduğunu bildiği kişilere ilişkin beyanda bulunan A.K, tutuklu sanıklardan Celal U'yu yapının toplantılarında gördüğünü anlattı.

A.K, söz konusu sanığın kurban, himmet, burs adı altında toplanan bağışları teslim alan kişi olduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan Ali Ç'nin ise sağlık sektöründe çalışan mütevelli toplantıları düzenlemekle görevli bulunduğunu iddia eden A.K, "Sağlık yöneticilerine mütevelli toplantıları düzenlediğini ve cemaat mensuplarından topladığı paraları ilgili yerlere ulaştırdığını kendi beyanlarından biliyorum. Buna ilişkin kendi beyanı dışında somut bir bilgim yoktur.” diye konuştu.