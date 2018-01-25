Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Kendisinin örgüte ait bir dershanede çalıştığını, Hamza Topkaya'nın da ara sıra bu dershaneye geldiğini anlatan F.F, "Esnaf ve mütevelliler, burs, himmet, kurban adı altında, örgüt için topladıkları paraları Hamza Topkaya ve dershane yetkililerine teslim ederdi. Onlar da bu paraları dershane kasasına bırakırdı."

Bunun üzerine sanık Hamza Topkaya, tanığın beyanlarını reddetti. Hamza Topkaya, "İmam hatipli öğrencileri devlete yerleştirelim değil, yetiştirelim, değerlendirelim." dediğini öne sürdü.

Tanıklardan F.Y. de Kimse Yok Mu Derneğinde başkanlık yapan tutuklu sanık Hasan Aşçı'nın, kendisinden derneğe bağış yapmasını istediğini kaydetti.

Esnaflık yaptığını, Hasan Aşçı'nın da 2013'te dükkanına gelerek dernek için ahşap palet siparişi verdiğini dile getiren F.Y, "Palet tutarı olan yaklaşık 8 bin liralık tutarı tahsil etmeyip derneğe bağışlamamı istedi. Ben de o kadar bağış yapamayacağımı söyleyerek, bu miktarın 1-2 bin lirasını bağışladım. Geri kalan ücreti tahsil ettim. Hasan Aşçı, bir defa da eşya yardımında bulunmamı talep etti. Dernek için bir miktar ev eşyası vermiştim." diye konuştu.

Sanık Aydın Doğdu'yu da 2006-2012 yıllarında komşusu olduğu için tanıdığını anlatan F.Y, şöyle devam etti:

"Aydın Doğdu'nun Sızıntı dergisi bölge sorumlusu olduğunu biliyordum. Beni de bu dergiye 2008-2014 yıllarında abone yaptı. Ancak benden abonelik ücreti talep etmedi. Benim ücretimi kendisi ödüyordu. 2012 yılında Aydın Doğdu, Ankara'ya taşındı. 2014 yılında Konya'daki evini satarak parasını Bank Asyaya yatırdı. 'Başka banka mı yok.' dediğimde, bana 'Bank Asya zor durumda.' dedi. Bankaya yardım için parasını oraya yatırdığını hatırlıyorum."

Duruşma, 30 Ocak'a ertelendi.

(AA)