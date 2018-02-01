Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Kendilerinden kurban, burs ve himmet adı altında örgüt için maddi yardım istendiğini anlatan M.N, "Çevremizden de örgüt adına yardım toplamamız isteniyordu. Ben de çevremden, ‘Somali'de kuyu açılacak', ‘Yemen'de okul yapılacak' gibi söylemlerle örgüt adına 3 yıl boyunca yardım topladım." dedi.

Örgütle tanışmasından 2-3 ay sonra sohbet hocası olan sanık Ahmet D'nin kendisine "mütevelli" olmasını teklif ettiğini belirten M.N, "Ben de bu teklifi kabul ederek mütevelli oldum. Mütevelli toplantılarına gidip gelmeye başladım. Bize mütevellilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirmesi, öğrenci evlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği söyleniyordu.” ifadesini kullandı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya bazı sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar katıldı.

M.N, hatırlamadığı bir tarihte Konya'da bir otelde düzenlenen mütevelli toplantısında yaşadıklarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Burada İstanbul'dan gelen bir hoca himmetin önemine dair, dini duygularımızı sömürücü bir konuşma yaptı. Sonrasında bize boş zarflar vererek, içlerine vermek istediğimiz himmet miktarını yazmamızı istediler. Ben 2 bin 500 lira yazdım ve ekonomik durumum çok iyi olmadığı için bu himmeti yıl içinde yavaş yavaş ödedim ancak bazı iş adamları çok yüksek miktarlarda himmet vermiş, bunu da yüksek sesle söylemişlerdi.”

Tanıklardan M.G. de 2009 yılında sohbetlere gitmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl bu şekilde sadece sohbetlere dinleyici olarak katıldığını öne süren M.G, "2012 yılında tutuklu sanık Sami A. ile Sami Ç. yanıma ellerinde bir bohçayla geldiler. Bohçada tespih, cübbe ve namaz takkesi vardı. Bana bu hediyeyi vererek artık mütevelli olduğumu söylediler. Ben de kabul ettim.” ifadesini kullandı.

M.G ayrıca, "Tutuklu sanık Sami A. yurt dışından 12 kişilik bir grubun Konya'ya geleceğini söyleyerek bizden de yardım istedi. Gelen grupla ilgilenen Sami A. bunlardan 4'ünün Amerika'da milletvekili olduğunu söyledi." dedi.

Tanık beyanlarının ardından duruşma 6 Şubat'a ertelendi.

(AA)