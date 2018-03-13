Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 160'ı tutuklu 413 sanığın yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı son savunmalarını veriyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Abdullah K. kendisi hakkında iddia edilen silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemediğini savundu.

Mahkemenin kendisine ceza vermesi durumunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Abdullah K, "Ben böyle bir suç işlemedim. Dolayısıyla bir pişmanlığım da yok." dedi.

Tutuklu sanıklardan Aykut Yavuz ise mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini iletti.

Önceki savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söylediğini hatırlatan Yavuz, "Ben ByLock kullandım. Bu yapılanmanın içerisinde 2016'ya kadar yer aldım. Örgüt içerisinde bölge talebe mesullüğü ve büyük bölge talebe mesullüğü yaptım." diye konuştu.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklardan 41 kişi mütalaaya karşı son savunmasını verdi.

Öte yandan, firari olduğu öğrenilen 1 kişinin daha yakalanarak davaya dahil edilmesiyle tutuklu sanık sayısının 161'e yükseldiği öğrenildi.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla yarın devam edecek.