Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı son savunmalarını sunuyor. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanıklardan Mücahit Ş, 1998-2015 yıllarında örgüte ait bazı kurumlarda çalıştığını söyledi. Devlet ve millet aleyhine hiçbir terör faaliyeti içinde yer almadığı ve desteklemediğini belirten Mücahit Ş, "Geçmişte cemaat olarak bilinen bu yapının bir mensubu olduğumu kabul ediyorum. Ancak bir terör örgütü üyesi olduğum iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum." dedi. Örgütte yöneticilik yapmakla suçlandığını anımsatan Mücahit Ş, "Yaklaşık 2-2,5 yılda bir yer değiştirir, farklı bir ilde görev alırdım. Yönetici konumunda olan birinin bu şekilde sık sık yer değiştireceğini düşünmüyorum. Ayrıca yönetici olduğunu düşündüğümüz kişilerin 17-25 Aralık olaylarından sonra yavaş yavaş yurt dışına çıktıklarını gördük. 17-25 Aralık'a kadar sorgulama ihtiyacı hissetmediğim bu yapıda, o tarihten sonra isteksiz bir şekilde bulundum." diye konuştu.

- "Motive etmek gibi işler yapardım" Yapı içerisinde bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olmadığını ileri süren Mücahit Ş, şöyle devam etti: "Bu yapıya ait kurum ve kuruluşlar arasında organizeyi sağlamak, bu kurumlardaki yönetim kurulunda bulunanlara rehberlik, hakemlik yapmak ve onları motive etmek gibi işler yapardım. Bu şekilde Mevlana Üniversitesi yönetim kurulunda 4-5 ay kadar bulundum." Mücahit Ş, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediğini ve örgüt faaliyetleri kapsamında bazı seyahatlere katıldığını da kabul etti. Tutuklu sanıklardan Mustafa Ç. de daha iyi şartlarda iş bulamadığı için FETÖ şirketlerinde çalıştığını savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ç, hakkında beyanda bulunan tanığın duruşmaya gelmediğini dile getirdi. Mustafa Ç, ByLock raporlarında Kulu'da verilen sinyalden 12 saniye sonra Konya merkezde sinyal verilmesi gibi çelişkilerin bulunduğunu iddia etti. - "Uyarılsaydım ben de ayrılırdım" Tutuklu sanık İsmail O. ise hakkında beyanda bulunan tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini öne sürdü.