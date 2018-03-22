Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Hakkında beyanda bulunan tanığın psikolojik problemleri olduğunu öne süren Taştan, “2015'e kadar bu yapıya ait dershanelerde çalıştım. 17-25 Aralık olaylarından sonraki süreçte bu kurumlardan ayrılmaya karar vermiştim. Daha sonra istifa edip ayrıldım. Örgüt güdümündeki bir sendikaya üye olmakla suçlanıyorum. Ancak dershaneden istifa edince sendika üyeliğimin de düşmesi gerekirdi. Tespitte maddi bir hata yapıldığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u yüklemediğini ve kullanmadığını belirten Karateke, “ByLock raporlarının çelişkili olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Savcılığından gelen ilk raporda ByLock tespit edilemediği belirtilmişken, ilgili mütalaada aksi yönde ifadeler yer alıyor.” dedi.

Karateke, hayatının hiçbir döneminde bir örgüte üye olmadığını, devlet aleyhinde herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığını öne sürdü.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Taştan, Bank Asya hesabının ise maaş hesabı olduğunu belirtti.

ByLock kullanmadığını iddia eden Taştan, “Yapıya ait olduğu değerlendirilen dershanelerde 2015 yılına kadar çalıştım. Uzun yıllar KPSS’ye girdim. Atanmaya çalıştım, ancak atanamadım. Hayatımı idame ettirmek için çalıştığım dershanelerde öğretmenlik dışında hiçbir şey yapmadım. Hiçbir örgütsel faaliyete katılmadım. Zaten çalıştığım dönem bu dershaneler yasal olarak faaliyet gösteren kurumlardı.” diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ali Eker, hakkındaki suçlamaların soyut tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü.

Sözde Meram eyaletinde örgüt muhasebeciliği yaptığını söyleyen tanıklardan bir kısmının firari olduğunu, bir kısmının ifadesini geri çektiğini belirten Eker, “Mahkemede de tanıkların çoğunun beni tanımadığı görülmüştür. Ben muhasebeciyim, örgüt muhasebeciliği yapmadım.” dedi.

Eker, yasal olarak faaliyet gösteren kurumlarda çalıştığını, örgüte ait sendikaya üyeliğinin ise bilgisi dışında yapıldığını iddia etti.

Tutuksuz sanık Salim A. ise çok kez KPSS’ye girip atanamadığı için örgüte ait dershanelerde öğretmen olarak çalıştığını ifade etti.

Hiçbir örgütsel eylem gerçekleştirmediğini dile getiren Salim A, geçimini sağlamak için, terör örgütüne ait olduğunu bilmediği kurumlarda çalıştığını aktardı.

Duruşma, sanık beyanların alınmasının ardından 26 Mart Pazartesi gününe ertelendi.