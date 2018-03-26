Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davada sanıkların son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tutuksuz yargılanan Mustafa A. FETÖ/PDY hakkında bildiklerini samimi şekilde anlattığını, örgütün kurumlarında geçimini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Suçsuz olduğunu öne süren Mustafa A. "Bu örgütün böyle bir ihanet şebekesine dönüşeceğini bilseydim içlerine girmezdim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Celalettin Bozkurt ise örgütün eğitim kurumlarında 2006 yılında idarecilik yapmaya başladığını, bir terörist olarak anılmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Eğitim kurumunda çalışmanın suç sayılamayacağını savunan Bozkurt, "Müdür olarak çalıştığım kurum, çok donanımlı ve başarılı olduğu için, sadece örgüt mensuplarının değil, iş adamları ve bürokrasinin de çocuklarını getirdiği bir kurumdu. Böyle bir kurumun klasik 'cemaat okulu' olarak adlandırılması doğru değildir." diye konuştu.