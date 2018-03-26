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Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 161'i tutuklu 478 kişinin yargılanmasına, sanıkların son savunmalarıyla devam edildi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davada sanıkların son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tutuksuz yargılanan Mustafa A. FETÖ/PDY hakkında bildiklerini samimi şekilde anlattığını, örgütün kurumlarında geçimini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Suçsuz olduğunu öne süren Mustafa A. "Bu örgütün böyle bir ihanet şebekesine dönüşeceğini bilseydim içlerine girmezdim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Celalettin Bozkurt ise örgütün eğitim kurumlarında 2006 yılında idarecilik yapmaya başladığını, bir terörist olarak anılmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Eğitim kurumunda çalışmanın suç sayılamayacağını savunan Bozkurt, "Müdür olarak çalıştığım kurum, çok donanımlı ve başarılı olduğu için, sadece örgüt mensuplarının değil, iş adamları ve bürokrasinin de çocuklarını getirdiği bir kurumdu. Böyle bir kurumun klasik 'cemaat okulu' olarak adlandırılması doğru değildir." diye konuştu.

Bozkurt, kurumda yoğun tempoda çalışması nedeniyle sohbet hocalığı yapmasının olanaksız olduğunu iddia etti.

Yaptığı gezilerin örgüt faaliyeti olmadığını ileri süren Bozkurt, "Ben bir eğitimciyim. Gittiğimiz yerler de okullarla ilgili, tamamen eğitim maksatlı yapmış olduğum gezilerdir. Aynı zamanda Bank Asya'yı kurtarmak için örgütün talimatı doğrultusunda hesap açmadım. Bu beyanlar gerçek dışıdır." dedi.

Tutuklu sanıklardan Murat Yıldız da suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Örgütün çeşitli kurumlarında 2010 yılına kadar geçimini sağlamak için çalıştığını iddia eden Yıldız, "Ben 20 aydır, işlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. Hakkımda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak büyük bölge imamlığı yaptığımı ifade eden kişinin beyanları yalandır." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Koç ise mütalaada yer alan terör örgütüne üye olma suçlamasını reddetti.

Darbe girişimini gerçekleştiren kişilerle aynı şekilde yargılanmasının doğru olmadığını öne süren Koç, "Hakkımda isnat edilen Karatay eyaletinde büyük bölge imamlığı yaptığım konusu yalandır. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla yarın da devam edecek.

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