Konya'daki FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu salıverildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Urlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Urlu, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Urlu, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

