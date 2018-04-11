Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı

Konya'da aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Hasan Çokkaynar ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, Çokkaynar'ın hedef gözeterek yakın mesafeden doktor Aliye Avcı'ya ateş ettiğini, silahın öldürmeye elverişli olduğunu belirtti.

Olay yerine kısa sürede polis geldiğini, aksi takdirde sanığın ateş etmeye devam edeceğini gösterir belirtiler olduğunu vurgulayan savcı, Çokkaynar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Ayrıca, sanığa hakaret suçundan 3 aydan iki yıla kadar ceza verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık İsmail Uzundere hakkında da Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut bir delil olmaması nedeniyle bu suçtan beraatine, hakaret suçundan ise 3 aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.