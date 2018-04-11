HABER

Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Trafikte aracına çarptığı hamile kadını silahla yaraladığı iddia edilen kişinin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi

Konya'da aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Hasan Çokkaynar ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, Çokkaynar'ın hedef gözeterek yakın mesafeden doktor Aliye Avcı'ya ateş ettiğini, silahın öldürmeye elverişli olduğunu belirtti.

Olay yerine kısa sürede polis geldiğini, aksi takdirde sanığın ateş etmeye devam edeceğini gösterir belirtiler olduğunu vurgulayan savcı, Çokkaynar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Ayrıca, sanığa hakaret suçundan 3 aydan iki yıla kadar ceza verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık İsmail Uzundere hakkında da Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut bir delil olmaması nedeniyle bu suçtan beraatine, hakaret suçundan ise 3 aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Öte yandan ikinci çocuğunu dünyaya getiren Aliye Avcı'nın, ateş edilmesi sonucu belinde kalan merminin doğumunun ardından ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi.

Geçen yıl 11 Mayıs'ta yaşanan olayda, İsmail Uzundere yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, Beşyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen, aile sağlık merkezinde uzman doktor Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kaza sonrası aracından inen Uzundere ile yanındaki Çokkaynar, Avcı'ya tepki göstermişti.

Şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu yaralanan Avcı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Avcı'nın belindeki merminin, hamilelik nedeniyle ameliyat sırasında narkoz verilemeyeceği için doğumdan sonra alınacağı belirtilmişti.

Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma hamile doktor Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.