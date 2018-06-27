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Konya'daki kaza anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde 2 gün önce meydana gelen bir kişinin öldüğü, 2 kişinin trafik kazasının görüntüleri, Karatay Belediyesine ait bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kavşağa giren bir otomobile, ana yolda ilerleyen başka bir otomobilin hızla çarpışması, kazayı gören vatandaşların araçta bulunanlara yardım etmesi yer alıyor.

Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde 25 Haziran'da meydana gelen kazada, Bahadır G. (38) idaresindeki 38 KB 665 plakalı otomobil, Yılmaz A'nın (58) kullandığı 35 NMA 82 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Yılmaz A. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Güler A. (46) ile Bahadır G. yaralanmıştı.

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güvenlik kamerası Kaza Konya

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