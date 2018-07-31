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Konya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Olayın iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi

Konya'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler K.Y. (15), Erol A. (34) ve Bekir S'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılan şüphelilerden Erol A, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilere, "Küfür etmeseydi şimdi yaşayacaktı." dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y, Erol A. ve Bekir S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasında

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yeri sahibi ve garsonlar ile şüphelilerin kavga etmesi, araya girenlerin şüphelileri uzaklaştırması yer alıyor. Kayıtlarda restoran sahibi Musa Yıldız ile çalışanların arkalarından giderken av tüfeğiyle ateş açılması ve Yıldız'ın yere düşmesi görülüyor.

Pazar günü, merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralanmıştı.

Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetmişti.

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