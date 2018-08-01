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Konya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı

Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Murat D, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yağma suçundan bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Murat D'nin ifadesinde, Ersen Çöpten'i arkadaşıyla tartıştığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahale sonrası özel bir hastaneye götürülen Ersen Çöpten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Pazartesi günü, merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Çifthisar Sokak'taki bir kahvehanede, Ersen Çöpten (45) ile Murat D. (34) arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Ersen Çöpten bacağından yaralanmıştı.

Arkadaşları, yaralı halde yere yığılan Çöpten'e ilk müdahaleyi yapmış, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Konya Silahlı kavga

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