HABER

Konya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Güneysınır ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 gencin hayatını kaybettiği kavşağı trafiğe kapatan vatandaşlar, buraya alt geçit yapılmasını istedi

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, kavşağa alt geçit yapılmasını istedi.

Güneysınır ilçesinde bir grup vatandaş, minibüsle çarpışan motosikletteki Harun Candan ve Mehmet Özcan’ın hayatını kaybettiği Güneybağ Mahallesi kavşağını trafiğe kapattı.

İlçedeki askere gitmeye hazırlanan gençlerin de katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından hayatını kaybeden iki genç ve askere gidecek gençler için dua edildi.

Vatandaşlar, başka kazaların yaşanmaması için kavşağa alt geçit yapılmasını istedi.

Karaman ve Antalya bağlantılı yolu, ellerinde hayatını kaybeden Harun Candan ve Mehmet Özcan’ın fotoğrafıyla bir süre trafiğe kapatan gruptakiler, polisin uyarısıyla dağıldı.

Harun Candan idaresindeki 07 US 597 plakalı motosiklet, 22 Temmuz'da, Güneysınır ilçesi Güneybağ Mahallesi kavşağında 07 B 2800 plakalı minibüsle çarpışmış, Candan ile aynı motosikletteki Mehmet Özcan hayatını kaybetmişti.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?
 Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem Güneysınır Konya yol kapatma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.