Konya'daki trafik kazası

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, kavşağa alt geçit yapılmasını istedi.
Güneysınır ilçesinde bir grup vatandaş, minibüsle çarpışan motosikletteki Harun Candan ve Mehmet Özcan’ın hayatını kaybettiği Güneybağ Mahallesi kavşağını trafiğe kapattı.
İlçedeki askere gitmeye hazırlanan gençlerin de katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından hayatını kaybeden iki genç ve askere gidecek gençler için dua edildi.
Vatandaşlar, başka kazaların yaşanmaması için kavşağa alt geçit yapılmasını istedi.
Karaman ve Antalya bağlantılı yolu, ellerinde hayatını kaybeden Harun Candan ve Mehmet Özcan’ın fotoğrafıyla bir süre trafiğe kapatan gruptakiler, polisin uyarısıyla dağıldı.
Harun Candan idaresindeki 07 US 597 plakalı motosiklet, 22 Temmuz'da, Güneysınır ilçesi Güneybağ Mahallesi kavşağında 07 B 2800 plakalı minibüsle çarpışmış, Candan ile aynı motosikletteki Mehmet Özcan hayatını kaybetmişti.
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