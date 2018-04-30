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Konya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 23:32 | Son Güncelleme

Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ereğli'de, 27 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramalarda 60 paket halinde 85 gram eroin, 16 gram esrar ve 23 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli uyuşturucu operasyonu

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