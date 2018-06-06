Konya'dan, Halep'e 7 tır un gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya İl Müftülüğünce başlatılan "Halep'e Bir Çuval Un Yardımı" kampanyası kapsamında temin edilen 7 tır un, Halep'e ulaştırılmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında mağdurlara ulaştırılmak üzere kampanya başlattıklarını bildirdi.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 7 tır un toplandığını belirten Poçanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde hayırsever kardeşlerimizin yardımları ile yaklaşık 175 ton unu da inşallah buradan dualarla gönderiyoruz. Bugüne kadar gönderilen 30 tır un yardımı ile toplam 760 ton un gönderildi. Gönderdiğimiz unlar, Türkiye Diyanet Vakfımızın lojistik merkezinde kurulan günlük 300 bin ekmek üretilen fırında kullanılarak, El-Bab, Azez ve Cerablus bölgelerinde bulunan yaklaşık 500 bin kardeşimizin sofrasına ekmek olarak ulaştırılmaktadır. 'Konya'dan Halep'e Bir Çuval Un' kampanyamız, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, İl ve İlçe Müftülüklerimiz aracılığı ile devam edecek. Hayırsever kardeşlerimizden kampanyaya destek vermelerini arzu ediyoruz."

