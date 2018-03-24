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Konya’dan Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Konya Kadınhanı Meydanlı Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen 1 TIR içme suyu ve 150 adet taşınabilir şarj cihazı Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ulaştırılmak üzere Kilis Çobanbeyli’de görevlilere teslim edildi.Dernek başkanı Ömer Yavuz, yapılan yardımları yerine ulaştırmanın huzuru içinde olduklarını söyledi.

Konya’dan Mehmetçiğe destek

Konya Kadınhanı Meydanlı Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen 1 TIR içme suyu ve 150 adet taşınabilir şarj cihazı Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ulaştırılmak üzere Kilis Çobanbeyli’de görevlilere teslim edildi.
Dernek başkanı Ömer Yavuz, yapılan yardımları yerine ulaştırmanın huzuru içinde olduklarını söyledi. Başkan Yavuz, “Kadınhanı Meydanlı Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Mehmetçiğimizin Afrin’deki mücadelesine destek vermek amacıyla bir TIR su kampanyası başlattık. Allah’a şükürler olsun hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin katılımlarıyla desteğiyle bir TIR suyumuzu aldık. Ve paramızın kalması neticesinde Konya AFAD Müdürlüğünün koordinasyonu gereği taşınabilir şarj cihazı alarak destek verdik. Kilis Çobanbeyli AFAD teslimat merkezinde yardımlarımızı görevlilere teslim ettik. Hemşehrilerimizin bize yapmış oldukları yardımları yerine ulaştırmanın huzuru içinde memleketimize döndük. Allah’a şükürler olsun sağ salim gittik, geldik ”dedi.

Konya’dan Mehmetçiğe destek

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