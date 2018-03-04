Konyalı berber yaptı: Obüs mermili saç modeli

Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte buluşan Konyalı 8 berber, ilginç yeteneklerini sergiledi.
Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle görenleri de şaşkına çevirdi.
'AFRİN'E DESTEK AMAÇLI'
Berber Ali Yıldız'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan 'obüs mermisi' modeli dikkat çekti.
Yıldız, "Ordumuz, Afrin'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun" dedi.
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