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Konyalı berber yaptı: Obüs mermili saç modeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Konyalı berber Ali Yıldız, Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte, yapay saçtan yaptığı 'obüs mermisi' modelini mankenin saçına uyguladı.

Konyalı berber yaptı: Obüs mermili saç modeli

Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte buluşan Konyalı 8 berber, ilginç yeteneklerini sergiledi.

Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle görenleri de şaşkına çevirdi.

'AFRİN'E DESTEK AMAÇLI'

Berber Ali Yıldız'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan 'obüs mermisi' modeli dikkat çekti.

Yıldız, "Ordumuz, Afrin'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun" dedi.

obus

obus mermılı sac modelı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah hepimize akıl fikir ihsan eylesin...
adam gibi destek verenleri bağış yapanları malvarlıklarını mehmetçik vakfına bağış yapanları haber yap salak salak şov peşinde olanları çıkarıp durma.napmış destek diyip duruyosunuz.bu saç modelini yapıp kazandığı paradan bağışmı yapmış haber değeri ne bunun işi sulandırıyosunuz olan gerçek destek verenlere oluyo
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