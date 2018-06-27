Konyalı LGS birincisi mühendis olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan Muhammed Emir Eren, mühendislik eğitimi almayı istiyor.
Form Kampüs Koleji öğrencisi Eren, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muhammed Emir Eren, mutluluğunu gazetecilerle paylaştı.
Başarısını derslerini dikkatle takip etmesine bağlayan Eren, "Elde ettiğim başarıdan dolayı çok mutluyum. Dersi derste dinledim. Çok çalışmadım ancak düzenli ve prensipli hareket ettim. Bu mutluluğu aileme, öğretmenlerime yaşattığım için çok sevinçliyim. Tercihimi Konya'daki bir okula yapacağım. İleride mühendislik okumak istiyorum. Başarımın devamının geleceğine inanıyorum. Sonuç sürpriz olmadı, bunu bekliyordum." diye konuştu.
Anne Ayşe Eren ise oğlunun düzenli çalışma ile başarıyı elde ettiğini söyledi.
Oğlunun küçük yaştan itibaren parlak bir geleceği olacağına inandığını anlatan Eren, "3 yaşlarındayken matematik işlemlerini yapabiliyordu. Hatta ilkokul öğretmeni, Muhammed’in başarısıyla bilboardlarda reklamının yapılacağını söylemişti. Yüzünü karartmadı öğretmenin. Başarısının adım adım geleceğine inanıyorduk. Gururluyuz ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Okulun rehberlerlik öğretmeni Berrin Karakaya da öğrencilerinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğrencimiz bizi çok sevindirdi. Haklı bir gurur yaşıyoruz. Ailesi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bu başarı bize güç verdi." dedi.
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı
Evlendiği gün aldığı mektupta yazanları 11 yıl sonra annesi ölünce açıkladı!
Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum