Konyalı öğrenciler Sudan'da su kuyusu açtı

HARTUM (AA) - Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.

Başkent Hartum yakınlarındaki Sinnar Bölgesinde yapılan açılışlarda, Sudanlılar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dualar etti.

Lisenin Arapça Koordinatörü Salih Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 öğrenciyle beraber Arapça eğitimi için Sudan'da olduklarını söyledi.

Uysal, öğrencilere sadece Arapça eğitimi vermek istemediklerini kaydederek, "Okulumuz, 'Dil ve Şahsiyet' sloganıyla hareket ediyor. Bu yüzden öğrencilerimizin sosyal projelere katkı sağlamalarını istiyoruz. Sudan'da farklı kültürlerle kaynaşmaları için çaba harcıyoruz." dedi.

Hazırlık sınıfı öğrencilerini 4yıldır Sudan'a getirdiklerini aktaran Uysal, bu süre zarfında 15 su kuyusu açtıklarını dile getirdi.

- "Suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm"

İmam Hatip öğrencisi 14 yaşındaki Osman Sezgin, ilk kez böyle bir an yaşadığını ifade ederek, Sudanlıların ellerindeki Türk bayraklarını görünce çok duygulandığını söyledi.

Öğrencilerden Muhammet Seyit Arı da "Suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bizler ülkemizde açıkçası çok fazla su kıymetini bilmiyoruz. Sudanlı kardeşlerimizin su kuyularındaki sevinçlerini görünce çok duygulandım." diye konuştu.