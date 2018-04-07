HABER

Konyalı öğrenciler Sudan'da su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla Sudan'da 4 su kuyusu açıldı

HARTUM (AA) - Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.

Başkent Hartum yakınlarındaki Sinnar Bölgesinde yapılan açılışlarda, Sudanlılar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dualar etti.

Lisenin Arapça Koordinatörü Salih Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 öğrenciyle beraber Arapça eğitimi için Sudan'da olduklarını söyledi.

Uysal, öğrencilere sadece Arapça eğitimi vermek istemediklerini kaydederek, "Okulumuz, 'Dil ve Şahsiyet' sloganıyla hareket ediyor. Bu yüzden öğrencilerimizin sosyal projelere katkı sağlamalarını istiyoruz. Sudan'da farklı kültürlerle kaynaşmaları için çaba harcıyoruz." dedi.

Hazırlık sınıfı öğrencilerini 4yıldır Sudan'a getirdiklerini aktaran Uysal, bu süre zarfında 15 su kuyusu açtıklarını dile getirdi.

- "Suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm"

İmam Hatip öğrencisi 14 yaşındaki Osman Sezgin, ilk kez böyle bir an yaşadığını ifade ederek, Sudanlıların ellerindeki Türk bayraklarını görünce çok duygulandığını söyledi.

Öğrencilerden Muhammet Seyit Arı da "Suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bizler ülkemizde açıkçası çok fazla su kıymetini bilmiyoruz. Sudanlı kardeşlerimizin su kuyularındaki sevinçlerini görünce çok duygulandım." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Türkiye'den kritik Menbiç açıklamasıTürkiye'den kritik Menbiç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmam hatipliler Konya su kuyusu Sudan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.