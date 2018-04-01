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Konyalı şehidin baba ocağına ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut’un Konya’nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut’un Konya’nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çocuklarının yaralı olduğu haberini alan aile, iki gün önce Siirt’e hareket etti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşının saat 17.00 sıralarında Konya’ya getirilerek Ereğli’ye götürüleceği, yarın da defnedileceği öğrenildi. Üç kardeşten en büyüğü olan Emre Dut’un kardeşi Akif Dut’un da sözleşmeli er olduğu ve Afrin operasyonunda görev aldığı öğrenildi.
Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış, "Emre göreve başlayalı 5 ay olmuştu. Jandarma Özel Harekat’taydı. Siirt Eruh’ta iki gün önce yaralanmıştı. Bugün sabah 9’da kaybettik. Diğer kardeşi de sözleşmeli er olarak Afrin’de görev yapıyordu. O da yeni başlamıştı, ailesi şu an Siirt’te. Akşam şehidimizin cenazesi gelecek, yarın öğlen kaldırılacak" dedi.
Şehit haberi ile üzüldüklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, “Şehidimizin küçük kardeşi de Afrin’de teröristlerle mücadele etmektedir. Bu vatan evlatları olduğu müddetçe hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Şehidimizin ailesi şu an Siirt’te, orada yapılacak törenden sonra şehidimizin naaşı akşam saatlerinde Ereğli’ye gelecek. Yarın da şehidimizi toprağa vereceğiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Babaevine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

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