Konyalı şehit Uzman Çavuş'u, 5 bin kişi uğurladı (aktüel)

Tolga YANIK/ILGIN (Konya), (DHA) - GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci (24), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 aylık Akif Cevizci'nin bulunduğu kundağın, yakınları tarafından şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakılması yürekleri dağladı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca dün sabah terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

KUNDAĞINDA BABASINA VEDA ETTİ