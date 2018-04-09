HABER

Konya'nın laleleri yurdun dört köşesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Konya'da, Türkiye'nin lale üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan firmanın yetiştirdiği 50 milyon lale soğanı, başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçenin yanı sıra 10 ülkede meydanları süslüyor - Asya Lale Yönetim Kurulu Üyesi Yetgin: "Lale üretiminde Türkiye dünyada beşinci sırada. Her geçen gün üretim artıyor" - "Bu yıl İstanbul'a 25 milyon lale soğanı gönderdik. İstanbul'a lalelerin yüzde 90'ı Konya'dan gidiyor. İstanbul, lalesiyle, laleye bakış açısıyla Türkiye'nin zirve şehirlerinden biri"

MELİKE KINACI - Konya'da, Türkiye'nin lale üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan firmanın yetiştirdiği 50 milyon lale soğanı, başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçenin yanı sıra 10 ülkede meydanlara rengarenk güzellik katıyor.

Asya Lale Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yetgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmil Mahallesi'ndeki 300 dönümlük arazide ülkenin dört bir yanını süsleyen laleler ürettiklerini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 50 milyon lale üretimi yaptıklarını belirten Yetgin, bunları Türkiye genelinde birçok il ve ilçe belediyeleri ile süpermarketlere verdiklerini ifade etti.

Yetiştirdikleri renk renk lalelerin bir bölümünü yurt dışına da gönderdiklerine değinen Yetgin, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Pakistan, Tacikistan, Dubai ve Kuveyt'e yaklaşık 1 buçuk milyon lale ihraç ettiklerini aktardı.

- Türkiye lale üretiminde 5. sırada

Yetgin, dünyada en büyük lale ihracatçısının Hollanda olduğuna işaret ederek, "Lale üretiminde Türkiye dünyada beşinci sırada. Her geçen gün üretim artıyor. Bu tabii ki arz talep dengesine bağlı olarak ilerliyor. Hollanda bugün az miktarda üretim yaptığında tabii devreye hemen Fransa ve Türkiye girecektir." dedi.

Bu yıl 30 il ve 50 ilçe belediyesine lale gönderdiklerini anlatan Yetgin, "İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya gibi illere de gönderiyoruz. Bu yıl Mardin Büyükşehir Belediyesinden ciddi anlamda lale talebi geldi. 600 bin lale Mardinlilerle buluştu. Önceki yıllarda Doğu Anadolu'daki belediyelerde maalesef lale ilgisi çok fazla yoktu. Ancak son zamanlarda ciddi oranda laleye ilgileri arttı." ifadelerini kullandı.

- Taksim, Sultanahmet ve Emirgan'ı laleler renklendiriyor

Lalenin anavatanının Türkiye olduğuna dikkati çeken Yetgin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin mutlaka laleye sahip çıkması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncülük yapıyor. 13 yıldır lale festivali düzenleyerek, şehri renk renk lalelerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesince, Taksim Meydanı'nda 160 çeşitten oluşan bir lale sergisi düzenlendi. Sergiyi ziyaret edenler, yetiştirdiğimiz 160 çeşit laleyi görebilir. İstanbul'un merkezinde özellikle Sultanahmet Meydanı ile Emirgan Korusu'na yerleştirilen laleler, insanlardaki lale sevgisini daha yükseğe taşıyor."

Sanatçıların da çalışmalarını yoğun olarak lale üzerine kurgulamaya başladığını aktaran Yetgin, "Şu anda Taksim Sanat Galerisi'nde lalelerden oluşan tablolar, hediyelik eşyalar, ebru sanatıyla yapılmış lale figür ve seramikleri sergileniyor. Yani lale, 1700 ve 1800'lü yıllarda olduğu gibi tekrar sanatla bütünleşmeye başladı." diye konuştu.

- "Başkent meydanlarına güzellik katmak istiyoruz"

Yetgin, İstanbul'un laleleri ile daha güzel olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl İstanbul'a 25 milyon lale soğanı gönderdik. İstanbul'a lalelerin yüzde 90'ı Konya'dan gidiyor. İstanbul lalesiyle, laleye bakış açısıyla Türkiye'nin zirve şehirlerinden biri. İstanbul dünyanın en güzel lale şehri. Hollanda'da bile bugün Amsterdam Belediyesi yıllık 1 milyon lale soğanını park ve bahçelerine dikerken, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi 30 milyon laleyi park, bahçe ve meydanlarla buluşturuyor. Şu anda dünyada başka bir şehirde bu kadar lale ekimi yok. İnşallah Ankara'ya da lalerimizi göndermek, Başkent meydanlarına güzellik katmak istiyoruz."

Lalenin adının, Osmanlı döneminde bir devre verildiğine işaret eden Yetgin, şunları kaydetti:

"Lale Devri denince insanlarda yanlış bir önyargı olduğunu görüyoruz. Lale Devri savurganlık devri gibi düşünülüyor. Oysa Osmanlı'da en büyük yenilikler Lale Devri'nde yapılmıştır. Sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeler, ilk matbaanın kuruluşu, elçiliklerin açılışı, kumaş dokuma fabrikalarının kuruluşu bu dönemde yapılmıştır. Ülkemizde de son 15 yılda gerek sanat gerek edebiyat gerekse yatırımlar açısından ciddi bir gelişme katedildi. Lale zenginlik, tutku ve zarifliktir. Lalenin olduğu yerde insanlar huzur içerisinde yaşar. Laleyi savurganlık olarak görmememiz gerekir. Belediyeler için maddi bir külfeti de yok. Bir lale soğanının birim fiyatı bir sakız parası bile değildir. Lalenin ömrünün kısa olduğu söyleniyor. Oysa 30 gün çiçekli vaziyette kalması yeterli bir süredir."

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı dönemi amsterdam Asya Lale emirgan Hollanda istanbul Korkut Yetgin Lale Lale Devri lale ihracatı lale üretimi Sultanahmet Taksim

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.