Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB liderlik için sahada!

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında. Süper Lig'de sezonuna büyük umutlarla başlayan fakat işlerin umulduğu gibi gitmeyen Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde son maçlarda sergilediği performansla 2. sıraya kadar çıktı. Lider Başakşehir ile arasında bir puan fark olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Atiker Konyaspor maçını kazanması halinde ilk yarıyı lider olarak kapatacak. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak maç öncesinde Atiker Konyaspor 14 puanla 14. sırada yer alırken Fenerbahçe, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Konyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN Sports'dan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.
Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 3 randevuda elde etti.
Fenerbahçe'nin toplam 91 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 36 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi, İstanbul'da ise Konyaspor 3-2 kazandı.
Konya'daki maçlar
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, bir müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 42 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.
İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor.
Atiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi.
5 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI!
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ligde son olarak 11. haftada 1-1 sona eren Osmanlıspor mücadelesinde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli takım, sonrasında çıktığı 5 müsabakayı kazandı.
Fenerbahçe, ligde son 9 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Konyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe savunma hattında sıkıntılar yaşıyor. Cezalı oyuncular nedeniyle ideal onbiri ile sahaya çıkamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın Mehmet Topal'ı savunmada oynatması bekleniyor. Skertel, Şener ve Neustaedter'in kart cezalısı olduğu bu hafta aynı zamanda Jannsen'in de sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında sahada yer alamayacağı söyleniyor. İşte Fenerbahçe'nin bu akşamki muhtemel ilk onbiri;
Volkan Demirel - Isla, Josef Neto, Hasan Ali - Mehmet Topal, Oğuz Kağan - Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
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