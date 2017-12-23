Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB liderlik için sahada!

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında. Süper Lig'de sezonuna büyük umutlarla başlayan fakat işlerin umulduğu gibi gitmeyen Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde son maçlarda sergilediği performansla 2. sıraya kadar çıktı. Lider Başakşehir ile arasında bir puan fark olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Atiker Konyaspor maçını kazanması halinde ilk yarıyı lider olarak kapatacak. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak maç öncesinde Atiker Konyaspor 14 puanla 14. sırada yer alırken Fenerbahçe, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Konyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN Sports'dan naklen yayınlanacak.

33. KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.