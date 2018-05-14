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Konyaspor kümede kaldı, spiker canlı yayında ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 08:18 | Son Güncelleme

SÜPER Ligde düşme hattında olan Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın bugün Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

Mehmet IŞIK KONYA,(DHA) SÜPER Ligde düşme hattında olan Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın bugün Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Konya'da bölgesel yayın yapan Kontv'nin spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, canlı yayın sırasında maçtan gelen bilgilerle Beşiktaş'ın yendiğini öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Süper ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, dün kendi sahasında Göztespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla puanını 36'ya yükseltmesine rağmen düşme riskinden kurtulamayan yeşil- beyazlı ekipte gözler düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına çevrildi. Osmanlıspor- Beşiktaş maçının son dakikalarında kentte bölgesel yayın yapan Kontv'de spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, maçtan gelen bilgilerle maçın uzatma anlarını izleyecilerle paylaşırken duygulandı ve sesi titremeye başladı. Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 yendiğini öğrenmesi ve Konyaspor'un da ligde kalmayı garantilemesi üzerine Mustafa Durmuş, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

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