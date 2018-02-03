Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN BABASI, PAZARTESİ GÜNÜ OĞLUNA HAFİF TİCARİ ARAÇ ALACAKMIŞ
Şehit Nurullah Secen'in babası Sedat Secen, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sedat Secen'in bugün akşam saatlerinde oğlu için hafif ticari araç alacağı ortaya çıktı. Otogara giderken tesadüfen şehit Nurullah Secen'nin evinin önünden geçen ve Secen'in şehit düştüğünü öğrenen galerici Ali Özesen, ''Şehidimizin babası Sedat Secen bugün bizim galeriye geldi. Sedat ağabeyi daha önceden de tanıyorum. Oğlunun Afrin'de olduğunu ve oğlunun eski otomobilini satıp, daha yeni modelde hafif ticari araç almayı düşündüğünü söyledi. Bir tane hafif ticari aracı beğendi ve pazarlığımızı yapıp anlaştık. Pazartesi günü gelip, aracı alıp, noterden devrini gerçekleştirecekti. Satın aldığı aracı oğlu istemiş almasını. Ben de otogara giderken sokakta kalabalık gördüm. Şehidimizin olduğunu öğrendim. O sırada Sedat ağabey yanındakilerin yardımıyla yürüdüğü görünce şehidimizin oğlu olduğu öğrendim ''dedi.
Ereğli de bir grup genç ise kent merkezinde terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen bez parçalarını ateşe verdi.
FOTOĞRAFLI
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
Melania Trump eşini umursamadan geçti
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum