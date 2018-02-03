Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN BABASI, PAZARTESİ GÜNÜ OĞLUNA HAFİF TİCARİ ARAÇ ALACAKMIŞ

Şehit Nurullah Secen'in babası Sedat Secen, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sedat Secen'in bugün akşam saatlerinde oğlu için hafif ticari araç alacağı ortaya çıktı. Otogara giderken tesadüfen şehit Nurullah Secen'nin evinin önünden geçen ve Secen'in şehit düştüğünü öğrenen galerici Ali Özesen, ''Şehidimizin babası Sedat Secen bugün bizim galeriye geldi. Sedat ağabeyi daha önceden de tanıyorum. Oğlunun Afrin'de olduğunu ve oğlunun eski otomobilini satıp, daha yeni modelde hafif ticari araç almayı düşündüğünü söyledi. Bir tane hafif ticari aracı beğendi ve pazarlığımızı yapıp anlaştık. Pazartesi günü gelip, aracı alıp, noterden devrini gerçekleştirecekti. Satın aldığı aracı oğlu istemiş almasını. Ben de otogara giderken sokakta kalabalık gördüm. Şehidimizin olduğunu öğrendim. O sırada Sedat ağabey yanındakilerin yardımıyla yürüdüğü görünce şehidimizin oğlu olduğu öğrendim ''dedi.

Ereğli de bir grup genç ise kent merkezinde terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen bez parçalarını ateşe verdi.