HABER

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ  Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ
Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi. Oğullarının yaralı olduğu haberini alıp Siirt'e giden annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut'ta aynı uçakla geldi. Şehit Dut'un cenazesini Konya Havalimanı'nda kent protokolü, askerler ve yakınları karşıladı. Uçaktan alınan Dut'un cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ardından kortej eşliğinde memleketi Ereğli ilçesine götürüldü.
Şehit Dut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Ulu Camii'nde yapılacak törenin ardından Ereğli Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Temel Karamollaoğlu için olay benzetmeTemel Karamollaoğlu için olay benzetme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.