Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ
Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi. Oğullarının yaralı olduğu haberini alıp Siirt'e giden annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut'ta aynı uçakla geldi. Şehit Dut'un cenazesini Konya Havalimanı'nda kent protokolü, askerler ve yakınları karşıladı. Uçaktan alınan Dut'un cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ardından kortej eşliğinde memleketi Ereğli ilçesine götürüldü.
Şehit Dut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Ulu Camii'nde yapılacak törenin ardından Ereğli Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.
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