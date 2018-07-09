Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, yakınları, askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif''in kundağında babasının fotoğrafı olması ise dikkat çekti. Şehidin cenazesi Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum