Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, yakınları, askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif''in kundağında babasının fotoğrafı olması ise dikkat çekti. Şehidin cenazesi Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

