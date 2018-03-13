Konya’ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit askerlerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan baba evine acı haber ulaştı.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden biri olan Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın Akşehir ilçesindeki ailesine acı haber verilmek üzere askeri yetkililer şehidin baba evine gitti. Şehidin evde olmayan ve manav olduğu öğrenilen babası Bahattin Ufacık ile tarlada çalıştığı öğrenilen annesi Gülay Ufacık eve çağrıldıktan sonra acı haber askeri yetkililerce verildi. Şehidin ilçede bulunan evine ve sokağa Türk Bayrakları asıldı.
Şehit Ümmet Ufacık’ın 5 yıllık asker olduğu ve 2 yıldır Lice’de görev yaptığı öğrenildi.
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