HABER

Konya'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girelen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girelen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

FOTOĞRAFLI

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyorWhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.