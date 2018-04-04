KONYSİAD, Başkan Genç’in konuğu oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret eden KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İlhami Kaplan, 2 ay önce yapılan seçimle göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtırken, Antalya’nın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduklarını söyledi. Kaplan, “Projelerinizi yakından takip ediyoruz. Bu bölge nefes aldığımız bir yer. Hızla gelişen ve büyüyen bir Döşemealtı görüyoruz. Modernleşmenin bu denli hızlı ve planlı olduğu başka bir alan yok. Hem sizlere teşekkür ediyoruz hem de başarılar diliyoruz. Özellikle Kırkgöz Doğal Yaşam alanı projesi bizleri çok heyecanlandırdı ” dedi.

Genç: “Döşemealtı hızla gelişiyor”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye çalışmaları ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Genç, “İlçemiz gelişen ve kentin gelecekte planlandığı bir bölge. Avrupa standartlarının üzerinde yeşil alanlara sahibiz. Hem bu doğal dokuyu korumak hem de modern kent hayatına geçiş için çalışmaları bir arada yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 100’ün üzerinde vizyon projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.