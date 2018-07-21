Koop-İş 19. Olağan Genel Kurulu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'daki maden faciası davasında çıkan karara ilişkin, "Ben bu mahkemeden çıkan kararı bekleyip, önümüzü görüp de ona göre hareket edeceğimizi düşünüyordum. Çıkan kararda beni, aileleri, kamuoyunu mutlu edecek, tebessüm ettirecek hiçbir şey olmadı. İnşallah üst mahkemede bu bozulur." dedi. Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikasının 19. Olağan Genel Kurulu başladı. Bir otelde düzenlenen Genel Kurulun açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, konfederasyonun temsil ettiği insanların hak ve çıkarından önce Türkiye'nin çıkarını önde tuttuğunu vurguladı. İşçi ve emekli kesimin ülkenin yarısını oluşturduğuna işaret eden Atalay, Mecliste az sayıda milletvekiliyle temsil edilmelerini eleştirdi. Meclisin ve siyasi partilerin kendileri için önemini dile getiren Atalay, maden facialarına değindi. Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazadan 4 saat sonra olay yerinde olduğunu anlatan Atalay, "Ben bu evin başıyım. 24 saat aşağı yukarı hiç oradan ayrılmadan arkadaşlarımızla beraber olduk, defnettik. Buraya geldik. Soma'da olay oldu, 5 saat sonra oradaydık. Ermenek'te oldu, Siirt'te, Madenköy'de oldu. Olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Soma'daki maden faciasına ilişkin 11 Temmuz'da çıkan mahkeme kararına değinen Atalay, şöyle devam etti: "301 kişi öldü, aradan 4,5 sene zaman geçti, mahkemenin verdiği ceza 15 ile 20 yıl arasında. Kim yaptı bunu? Neden, niçin oldu? Ben Türk-İş başkanıyım, inanın bilmiyorum. Günde 100 bin arkadaşımız kömür, demir, bakır, altın madeniyle, mermerle, kumla... 4'te 3'ü de yerin altında. Ben bu mahkemeden çıkan kararı bekleyip, önümüzü görüp de ona göre hareket edeceğimizi düşünüyordum. Çıkan kararda beni, aileleri, kamuoyunu mutlu edecek, tebessüm ettirecek hiçbir şey olmadı. İnşallah üst mahkemede bu bozulur." Madenlerdeki faciaların iş kazası olduğunu ifade eden Atalay, bu konuda Meclis ve siyasi partilerin kamuoyuyla güçlerini birleştirerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı. - "Herkes yakınındakinin maskesini indirsin" Seçim arifesinde bazı köşe yazarları ve siyasilerin, 15 Temmuz'u küçümseyen, Kandil'i yok sayan ifadeler kullandıklarına işaret eden Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kandil olmasaydı biz iki Almanya dört de Türkiye olurduk. Dünya büyümemizi, gelişmemizi hiç istemiyor. Sakın uluslararası ilişkilerde dostluk var zannetmeyin. Dostluk falan yok, menfaat, çıkar var. FETÖ meselesi de ufak bir mesele değil. Bunlar maskeyle gezdi. Maskeyle gezen siyasetçi var, sendikacı var, bürokrat var. Bu maskeleri indirmezsek Türkiye'nin önündeki fotoğrafı göremeyiz. Onun için herkes yakınındakinin maskesini indirmeye gayret sarf etsin."