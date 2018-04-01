HABER

"Kooperatifçilik" toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürünün katılımıyla “Kooperatifçilik” konulu toplantı gerçekleştirildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu’nun katılımıyla “Kooperatifçilik” konulu toplantı Çorlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürünün katılımıyla “Kooperatifçilik” konulu toplantı gerçekleştirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu’nun katılımıyla “Kooperatifçilik” konulu toplantı Çorlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Milletvekili Metin Akgün, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, kaymakamlar ve kooperatif başkanları katıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve Milletvekili Metin Akgün kooperatifçiliğin önemi ve kazanımları hakkında birer konuşma yaptı.
Toplantıda konuşan Vali Ceylan, kooperatiflerin önemine vurgu yaparak, "Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen üreticilerin oluşturduğu teşkilatlardır. Kooperatifler birlikte çalışmak, üretmek ve ülkemize katkıda bulunmak için çok gereklidir. Buna en iyi örnek Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifidir. Bu kooperatifin yenilebilir enerji kooperatifi kurma çalışmalarını da desteklediğimiz için bu toplantıyı düzenledik" dedi.
Toplantı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Dr. Hayatı Başaran, Gözde Ayanoğlu ve Ayşen Çatak tarafından gerçekleştirilen "Kooperatifçilik ve Yenilenebilir Enerji" sunumu ve katılımcılara onurluk verilmesi ile sona erdi.

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.