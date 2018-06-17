Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalar başladı

ABDULKADİR NİŞANCI - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kop Dağı'nda Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı, çok sayıda şehidin verildiği sahanın milli park ilan edilmesinin ardından bölgedeki çalışmalara başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Erzurum illeri sınırında yer alan Kop Dağı'ndaki savunmanın, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale'den sonraki önemli direniş noktalarından biri olduğunu söyledi. Osmanlı-Rus Harbi'nin önemli cephelerinden olan ve aradan geçen yüzyılı aşkın süreye rağmen alanda Osmanlı ordusunca hazırlanan piyade mevzileri, top yolları ve top mevzilerine ait izlerin halen görülebildiğini belirten Katırcı, şehitliğin de aynı alanda bulunduğunu ifade etti. Katırcı, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca bu alanın 2016 yılında Türkiye'nin 42. milli parkı ilan edildiğini anımsatarak, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin "Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı" hazırlandığını aktardı.

Milli park alanının 6 bin 335 hektarı kapsadığını vurgulayan Katırcı, "Bu alanın yüzde 55'i Bayburt, yüzde 45'i de Erzurum sınırları içinde. Plan, Nisan 2018'de onaylandı ve çalışmalara başlandı." dedi. Katırcı, Türkiye'nin yakın harp tarihi açısından önemli olan Kop savunmasının yaşandığı alanda gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Çalışmalar kapsamında bu alanda ziyaretçi tanıtım ve simülasyon merkezi yapacağız. Ziyaretçiler, adeta kendilerini savaş alanında geziyor gibi hissedecekler. Müzenin de yer alacağı yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan, Kop Dağı Anıtı'nın hemen karşısında oluşturulacak. Burada savaşın bütün tarihi, simülasyon ve diğer yöntemlerle ziyaretçilere anlatılacak. Şehitlik de ihya edilecek, buna ilişkin gerekli çalışmalar yapılacak." - Muharebe izleme noktasına ulaşım için teleferik kurulacak Milli park alanı içinde dört ayrı muharebe izleme noktası yapılacağının altını çizen Katırcı, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye yılda 2 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.