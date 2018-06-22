HABER

Kop Dağı'nda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Aşırı yağışlar dolayısıyla yola kaya parçası ve toprak dökülmesi sonucu Kop Dağı'nın Erzurum-Bayburt yönü trafiğe kapandı

Bayburt-Erzurum güzergahındaki Kop Dağı'nın Aşağı Kop köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar dolayısıyla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Bayburt-Erzurum karayolunun Aşağı Kop köyü mevkisini ulaşıma kapattı.

Heyelan dolayısıyla yolun Erzurum-Bayburt yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, yolun Bayburt-Erzurum yönünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin, yol işaret ve işaretçilerinin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Leyla Bilginel: Atatürk'ün de dediği gibi ne varsa Türk hekimlerinde varLeyla Bilginel: Atatürk'ün de dediği gibi ne varsa Türk hekimlerinde var
Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Kop Dağı heyelan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.