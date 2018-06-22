Kop Dağı'nda heyelan

Bayburt-Erzurum güzergahındaki Kop Dağı'nın Aşağı Kop köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar dolayısıyla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Bayburt-Erzurum karayolunun Aşağı Kop köyü mevkisini ulaşıma kapattı.
Heyelan dolayısıyla yolun Erzurum-Bayburt yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, yolun Bayburt-Erzurum yönünden kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Sürücülerin, yol işaret ve işaretçilerinin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
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