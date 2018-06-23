Kop Dağı'ndaki heyelan

Kop Dağı'nın, aşırı yağışlar dolayısıyla yola kaya parçası ve toprak dökülmesi sonucu kapanan Erzurum-Bayburt yönü trafiğe açıldı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı yağışların Aşağı Kop köyünde etkili olduğunu belirtti.
Pehlivan, heyelan dolayısıyla Bayburt-Erzurum karayolunun ulaşıma kapanan Erzurum-Bayburt yönünün trafiğe açılması için yürütülen çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yolun ulaşıma açıldığını aktaran Pehlivan, yolda herhangi bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.
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