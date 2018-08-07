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Kopan baş parmağının yerine ayağından alınan parmak nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, traktör kayışına sıkışması sonucu sağ elinin baş parmağı kopan Sezgin Aktan'a (12), sol ayağından alınan parmak, 5 saatlik operasyonla nakledildi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, traktör kayışına sıkışması sonucu sağ elinin baş parmağı kopan Sezgin Aktan'a (12), sol ayağından alınan parmak, 5 saatlik operasyonla nakledildi. Kopan el parmağının yerine ayak parmağının dikilmesiyle mutlu olan Aktan, doktorlara teşekkür etti.

Tarlada çalışırken, traktörün kayışına parmağını kazara kaptıran Sezgin Aktan, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede fazla zarar gören parmağı yerine dikilemeyen Aktan, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Hastanenin plastik cerrahi doktorlarından Opr. Dr. Yakup Işık, küçük çocuğun hasarlı parmağının yerine dikilmesinin mümkün olmadığını, bunun ileride yüzde 50 kayba neden olacağını ailesine söyledi. Işık, Aktan ailesine çocukları için 'ayaktan ele parmak transferi'ni tavsiye etti. Aile fertleri doktorun tavsiyesine olumlu cevap verince Sezgin Aktan ameliyata alındı. Şanlıurfa'da ilk defa yapılan ameliyat için Opr. Dr. Yakup Işık, başkanlığında Opr. Dr. Abdülkadir Calavul, Opr. Dr. Sedat Avşar, Opr. Dr. Kadir Tasasız'dan ekip oluşturuldu. Aktan'ın ayağından alınan parmak, 5 saat süren operasyonla kopan baş parmağının yerine nakledildi.

'KRİTİK DÖNEMİ ATLATTIK'

Zor operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını kaydeden Op. Dr. Sedat Avşar, "Bu ameliyatla sol ayağın 2'nci parmağını alarak, sağ el 1'inci parmağa başarılı bir şekilde naklettik. Ameliyat sonrası kritik dönemi atlatmış bulunuyoruz ve hastamızı yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. İdris Dağ ise Şanlıurfa'da ilk defa bu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, doktorları tebrik etti. Dağ, "Hastanemiz her geçen gün başarılı cerrahi operasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Oldukça zor olan bu ameliyatların bizim hastanemizde yapılması hem bizlerin hem de bölge halkının takdirini kazanıyor" dedi.

Kopan el parmağının yerine ayağından alınan parmağın dikilmesiyle çok mutlu olduğunu dile getiren Sezgin Aktan ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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