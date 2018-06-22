Köpeğe avucundan su içiren polise ödül

Malatya'da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş'a, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ödül verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Urhal, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyit Kurtulmuş'u makamında kabul etti.

Urhal, Kurtulmuş'a örnek davranışından dolayı gümüş tabak hediye etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da Kurtulmuş'a plaket verdi.

