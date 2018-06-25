HABER

"Köpeğe baltalı saldırı"ya suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

"Köpeğe baltalı saldırı"ya suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de köpeğe baltayla saldırılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Büyükkılıçlı Mahallesinde bulunan bir çiftliğe ait köpek, iddiaya göre baltayla vurulması sonucu yaralandı. Köpek, veterinere götürülerek tedavi ettirildi.

Köpeğin sahibi Aysun Subaşı ile Silivri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şükran Sunç, avukatlarıyla Silivri Adliyesine geldi.

Subaşı ve Sunç, avukatları aracılığıyla köpeğe baltayla saldırdığı ileri sürülen C.A. hakkında suç duyurusu yaptı.

Şükran Sunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda hayvanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Hayvanlarımız ve hayvan sahipleri yalnız değildir, hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyız." dedi.

Köpeğin sahibi Aysun Subaşı ise, köpeğinin arkadan balta darbesi aldığını dile getirerek, "Bu köpeğim, benim sürümü bekliyor. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Karşı merada benim sürüler ile diğer sürü karşı karşıya geliyor. Köpeklerle kavga etmeye çalışıyorlar. O sürünün sahibi baltayla saldırıyor ve yaralıyor. Şüpheli şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulundum. Köpeğimin hiç kimseye bir zararı olmamıştır.'' şeklinde konuştu.

Şüpheli C.A'nın, daha önce yapılan şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecekYurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucuFOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baltalı saldırı Silivri

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.