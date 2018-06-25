"Köpeğe baltalı saldırı"ya suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de köpeğe baltayla saldırılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Büyükkılıçlı Mahallesinde bulunan bir çiftliğe ait köpek, iddiaya göre baltayla vurulması sonucu yaralandı. Köpek, veterinere götürülerek tedavi ettirildi.

Köpeğin sahibi Aysun Subaşı ile Silivri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şükran Sunç, avukatlarıyla Silivri Adliyesine geldi.

Subaşı ve Sunç, avukatları aracılığıyla köpeğe baltayla saldırdığı ileri sürülen C.A. hakkında suç duyurusu yaptı.

Şükran Sunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda hayvanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Hayvanlarımız ve hayvan sahipleri yalnız değildir, hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyız." dedi.

Köpeğin sahibi Aysun Subaşı ise, köpeğinin arkadan balta darbesi aldığını dile getirerek, "Bu köpeğim, benim sürümü bekliyor. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Karşı merada benim sürüler ile diğer sürü karşı karşıya geliyor. Köpeklerle kavga etmeye çalışıyorlar. O sürünün sahibi baltayla saldırıyor ve yaralıyor. Şüpheli şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulundum. Köpeğimin hiç kimseye bir zararı olmamıştır.'' şeklinde konuştu.

Şüpheli C.A'nın, daha önce yapılan şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

