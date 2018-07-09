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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 04:28 | Son Güncelleme

Çine ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan ve karşı yönden araç ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den il merkezine seyreden 09 AN 367 plakalı otomobilin sürücüsü Çağlar Selman Kıran, Çaltı Mahallesi'nde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikametteki Şahin Özten yönetimindeki 09 S 2647 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kıran'ın eşi Asiye (37) ile çocukları Erin (9) ve Nisa (4) Kıran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı ilçede Kahraman Mahallesi'nde plakasız motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü İsmail Volkan Kocabay ve arka koltukta seyahat eden Mehmet Kocabay yaralandı.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil trafik kazası yaralı

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