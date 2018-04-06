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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ağrı'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nilgün Göksu (24) yönetimindeki 59 LS 584 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum karayolu Lozan Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Göksu'nun kullandığı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Tugay Göksu (24), Neslihan Kinsiz (26) ve Yakup Beyhan Gökçek (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Eleşkirt trafik kazası

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