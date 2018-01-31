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Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen N.C. hakkında kamu davası açılana kadar ev hapsi kararı verildi. N.C. psikolojik olarak takibinin yapılması için ise haftada bir kez hastaneye giderek kontrolden geçirilecek.

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösterip adama vurdu.

İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam, "Bir cahillik yaptık" diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam ise "Yok" yanıtını verdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suçüstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze’de gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz" denildi. Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikâyette bulundu.

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

GÖZALTINA ALINDI, YAKINLARI İLGİLENMEDİ

Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, N.C.’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, YAKINLARI İLGİLENMEDİ

Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, N.C.’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli Köpeğe tecavüz

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Dede,Değer miydi Bu Rezilliği Yaşamana Sebep Olan Nefsine Yenik Düşmen.! Şimdi Yapman Gereken En Az Bir Kere Umre ye Gidip Af Dilemen.!
sen gittin galiba böyle birşey için umreye...
her şeyi yap her boku ye e ondan sonra umreye git af dile yok öyle bir dünya
Tabii sonra cennette 72 hurinin yanına ne diyordu.Şeyleri yeni tomurcuklanmış hurilerin değil mi?Dün işte.Okuyun var mı bakın söylediklerim.
@arjursum Heee Gittim,Seni Şeyettikten Sonra,Gittim di.!!!
Tipik bir anadolu insanı.Akrabaları sahip çıkmamış.Araştırın bakın erkeklerinin neredeyse tamamı aynı cinsel saplantılara sahiptir.Hangi yörenin şehrin insanı desen kimse sahip çıkmaz.Başlarlar bölge bölge birbirlerini suçlamaya.Alayı aynı hırsız sapık yalancı.İster öz eleştiri deyin ister başka bişey.Toplum olarak rezillerle dolduk taştık.Doğusu batısı kuzeyi güneyi hiç birbirinin diğerinden zerre kadar farkı yok
@mertdenizsoy kendi adına konuştuğuna eminim beğenlerinde öyle böyle rezillik olurmu
Çok ayıp,çok ahlaksızca bir durum ancak o yaşta bir adam bu işi gerçekleştiremez...Niyet var fiiliyat yoktur sanırım.Bu leke ile nasıl yaşar, Allah yardımcısı olsun Allah kimseyi şaşırtmasın.
yerin , göğün ve sonsuz dengenin sahibi sana yalvarıyorum . çocuklara , kadınlara , hayvanlara ve masumlara saldıran haklarını gasp eden bu putperestleri yok et . milyonlarca yıllık insanlık tarihi böyle zulüm ve şeytanlık görmedi .
Bu görevini hiçbir zaman yapmadı ki.Tarihe bak öyle bir dğnya var mı?Senin ki işini pek beceremiyor bence.
böyleleri nedense hep sizin içinizden çıkıyor.
bir yaşıma daha girdim daha neler görücez tövbe tövbe!
belki köpeğin rızası varsa size ne oluyor. ayrıca ülkede genelevleri kapatırsan bunlar kaçınılmaz olur. küçük çocuk, oğlancılık veya hayvanlara dalarlar. devlet vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda.
@bandi65 BEĞENDİM 10 NÖMERA
Ömür bitmiş ama iş bitmemiş. Durmak yok hacı devam...
bunların oyuyla benim oyum bir işte buna yanarım ben.
allah nice kullarını affediyor pişman olmuş inşlh birdaha yapmaz
Bu ve bunun gibi pislikleri sorgusuz sualsiz asacaksın
Vay arkadaş 82 yaşındasın saçından sakalından utan be ihtiyar
@texas_ranger sende gelecen bu yaşa akıl ıhsan eyle
dün bu haberle ilgili yalanlama yapanlar nerdesiniz hani. hani birisi şaka yapmışmış yok bilmem neymişmiş sonra özür dilemişmiş. hani nerdesiniz siz milleti aptal mı sanıyorsunuz. vidyosu yutuba düşmüş arkasına şaka maka kaka diye özürlü saçma bir ek yapmışsınız... adam resmen yatırmış elinde kemerle bişeyler yapıyor belden aşağı çıplak. falan filan....sapığı korumak sapıklığın başka çeşitidir.
AMAN AMCA YAMAN AMCA
bu olayı günlerdir milletin gözüne sokmak çok yanlış. adam belli ki kafadan kontak gelene geçene reklam olması akrabaları açısından da hiç hoş olmamış.
Yedisinde ne isen yetmişinde de aynısındır kimbilir gençliğinde ne pislikler yapmıştır
Bu millet kani bozuklardan bikti bezdi artik..
sizde adami everin dul kadinlarida maasa bagladiniz onlarda evlenmek istemiyor bulamayinca adam buna muracat etmis evermek sizin mecburiyetinizzz
kafadaki takkeye bak çok görmüyorum gülüp geçiyorum hadda alay ediyorum müslümanım diyipde her boku yapan pisliklerle
kimbilir gençliğin de neler yapmıştır
viagracı niyazi dedeye bak kendini kaybetmiş Allah ıslah etsin
İtin aklı baligmi gönül rızası varmı psikolojisi bozulmuşmu araştırmalı bir kereden bişe olmaz zihniyetinin artıkları bunlar alayını toplayıp belediyenin köpek barınaklarındaki köpekleri salacak bunları oraya kapatacan..!
Itirafci ol kurtul amca
Yav ben mi yanlış okudum ? Yaş 82 diyo,ben de ,ohaaa,diyorum! O yaşta nasıl oluyo bu,ohaaa...
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