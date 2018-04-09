Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü büyük tepki çekti.
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 01 MA 0171 plakalı, 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.
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