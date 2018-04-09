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Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

ADANA plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü büyük tepki çekti.

Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü büyük tepki çekti.
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 01 MA 0171 plakalı, 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.

FOTOĞRAFLI

Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

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