Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye tepki

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişinin videosu sosyal medyada tepki çekti.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler, sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişinin tepkisini topladı. Görüntüleri izleyen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, köpeği sürükleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, videoda aracın plakasının göründüğünü, vahşeti yapan kişinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve toplumda infial yaratmak suçlarında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
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