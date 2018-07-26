HABER

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye tepki

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişinin videosu sosyal medyada tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişinin tepkisini topladı. Görüntüleri izleyen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, köpeği sürükleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, videoda aracın plakasının göründüğünü, vahşeti yapan kişinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve toplumda infial yaratmak suçlarında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Yunanistan'daki yangının tanıkları şoku atlatmaya çalışıyorYunanistan'daki yangının tanıkları şoku atlatmaya çalışıyor
Samsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Muğla otomobil Seydikemer suç duyurusu Türkan Dağdelen

En Çok Okunan Haberler

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.