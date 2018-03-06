Köpeği, otomobiline bağlayıp koşturdu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilinin dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında koşturan kişi, sosyal medyada yer alan görüntüsüyle hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin koşturulduğu görüldü. Otomobilinin dikiz aynasına tasmasından bağladığı köpeği kilometrelerce caddede koşturan kişiyi görenler tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.
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