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Köpeği tekmeleyen şoföre ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

BARTIN'da, otobüs durağında köpeği tekmeleyen Hüseyin K.'ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 625 TL idari para cezası kesildi.

Köpeği tekmeleyen şoföre ceza

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, otobüs durağında köpeği tekmeleyen Hüseyin K.'ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 625 TL idari para cezası kesildi.
Hafta sonu, Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'nde bir kişi otobüs durağının yanında duran köpeği tekmelerken, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Haberlerin ardından jandarma ekipleri, köpeği tekmeleyen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Servis şoförlüğü yapan Hüseyin K.'nin (33) köpeği tekmelediği tespit edilerek, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hüseyin K.'ye Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten 625 TL idari para cezası uyguladı.
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