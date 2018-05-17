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Köpeği yolun karşısına geçirdi, 'Ayın Polisi' seçildi (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafikte yolun karşısına geçemeyen sokak köpeğini kaldırıma kadar taşıyan trafik polisi Hakan Küçüktaş, 'Ayın Polisi' seçildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da trafikte yolun karşısına geçemeyen sokak köpeğini kaldırıma kadar taşıyan trafik polisi Hakan Küçüktaş, 'Ayın Polisi' seçildi. Küçüktaş, altınla ödüllendirdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, görevlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis memurunu nisan ayının polisi seçerek ödüllendirdi. Ödül alan 3 isim arasında yer alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hakan Küçüktaş, geçen 11 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı refüjünde akan trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyen sokak köpeğiini tutup, karşı kaldırıma taşıdı. Hakan Küçüktaş, bu davranışıyla Emniyet Teşkilatı'nın kamuoyunda olumlu intiba oluşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Ayın Şubeler Polisi' seçildi. İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın makamında, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende Hakan Küçüktaş, 1 çeyrek altın ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Törende ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polise de başarılı çalışmalarından dolayı ödül verildi. Müdür vekili Ramazan Ahmet Taşır, görevi boyunca toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak için canını hiçe sayarak görev yapan polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ödül verdiklerini söyledi.

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